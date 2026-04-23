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Randonnée gourmande semi-nocturne Salle La Jovinienne Moncoutant-sur-Sèvre

Randonnée gourmande semi-nocturne Salle La Jovinienne Moncoutant-sur-Sèvre

Randonnée gourmande semi-nocturne Salle La Jovinienne Moncoutant-sur-Sèvre samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle La Jovinienne

Adresse : SAINT-JOUIN-DE-MILLY

Ville : 79320 Moncoutant-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Moncoutant-sur-Sèvre

Randonnée gourmande semi-nocturne

Salle La Jovinienne SAINT-JOUIN-DE-MILLY Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

L’APE des écoles publiques de Moncoutant, Patronage laïque, vous convie comme chaque année à sa randonnée gourmande semi-nocturne.
Pensez à votre bonne humeur, vos chaussures de marche, votre gilet jaune et votre lampe torche.
Au programme un parcours familial d’environ 8 km, accessible à tous, avec animations et pauses gourmandes.
Grande nouveauté cette année ! Nous avons décidé de vous dévoiler le thème de la soirée: Le cinéma , pour que les plus joueurs puisse venir déguisés.   .

Salle La Jovinienne SAINT-JOUIN-DE-MILLY Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 43 23  patronagelaiquemct@gmail.com

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English : Randonnée gourmande semi-nocturne

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais

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