AGENDA · Le Tréport
Bar live Esplanade Louis Aragon Le Tréport
vendredi 7 août 2026 · Esplanade Louis Aragon · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Bar live
Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert en live au bar. Gratuit. .
Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr
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English : Bar live
L’événement Bar live Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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