Bar live Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Bar live

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert en live au bar. Gratuit. .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr

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English : Bar live

L’événement Bar live Le Tréport a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers