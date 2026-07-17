BARBARA (PAR BARBARA), MARIE-SOPHIE FERDANE / EMMANUEL NOBLET, Théâtre National de Bretagne, Rennes
mercredi 6 janvier 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
BARBARA (PAR BARBARA), MARIE-SOPHIE FERDANE / EMMANUEL NOBLET 6 – 16 janvier 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-06T20:30:00+01:00 – 2027-01-06T21:45:00+01:00
Fin : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T21:15:00+01:00
Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.
C’est dans un décor lumineux évoquant un studio de radio que la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne à entendre la parole de Barbara. Non pas sous la forme d’un récit biographique mais sous celle – fragmentée, précise, impressionniste – de confessions et propos extraits d’entretiens et lettres où la Dame en noir se révèle telle qu’en elle-même : libre, iconoclaste, joyeuse et passionnée.
À ses mots vivifiants répondent les fragments musicaux imaginés par le compositeur Olivier Marguerit dans un délicat travail de réinvention.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4240 »}]
Avec un texte composé des mots mêmes de Barbara et une composition musicale qui en rêve l’héritage, « Barbara (par Barbara) » dessine un portrait sensible et vivant de la chanteuse.
Pascal Gely
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