Barbara (par Barbara) Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Barbara (par Barbara)

Mardi 29 septembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 30 septembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 1er au samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01

Barbara ne mâchait pas ses mots. Dans la bouche de Marie-Sophie Ferdane, ses phrases claquent, caressent, égratignent, à fleur de peau et de piano. Et l’on boit ses paroles avec délice.

Ce n’est pas un hommage musical, elle ne les aimait pas. Les auteurs Arnaud Cathrine, Clémentine Deroudilleet le metteur en scène Emmanuel Noblet ont choisi de laisser la chanteuse dans l’ombre pour mettre en lumière la femme de paroles. Sur scène, la Dame en noir est blonde et s’appelle Marie-Sophie Ferdane. Accompagnée de son fidèle pianiste (Olivier Marguerit, parfait dans le rôle), elle effeuille sa vie, chante les chansons des autres, répond aux interviews, partage ses lettres intimes. Trente ans après, sa liberté de ton teinté d’humour nous manque toujours.

Dis, quand reviendras-tu ?







Conception Marie-Sophie Ferdane et Emmanuel Noblet

Avec Marie-Sophie Ferdane, Olivier Marguerit en alternance avec Mathieu Geghre .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Barbara didn’t mince her words. When spoken by Marie-Sophie Ferdane, her sentences snap, caress, and scratch—like the touch of skin and the sound of a piano. And we drink in her words with delight.

L’événement Barbara (par Barbara) Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille