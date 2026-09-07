BARBARA PRAVI « DALIDA DIVA TZIGANE », Les Fuseaux, Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

BARBARA PRAVI « DALIDA DIVA TZIGANE » Jeudi 3 décembre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

13 € à 27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T21:45:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:30:00+01:00 – 2026-12-03T21:45:00+01:00

Barbara Pravi insuffle une énergie nouvelle à la musique de Dalida, et poursuit sa quête artistique empreinte de franchise. Telle est sa ligne depuis la publication de son ouvrage« Lève-toi », manifeste sur la condition

féminine.Dans son spectacle « Dalida diva tzigane », la chanteuse parisienne s’empare des titres de Dalida avec respect, ferveur et une pointe de fougue, dans un amour incandescent de la scène. Sans se figer dans

un simple hommage, elle se réapproprie ces chansons populaires et sacrées pour les faire vibrer autrement, portée par les rythmes balkaniques du quatuor Aälma Dili.

« D’un répertoire populaire et iconique, Barbara Pravi dessine un projet d’une très belle et nécessaire humanité. »

RADIO FRANCE

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Avec « Dalida, Diva Tzigane », Barbara Pravi rend un hommage vibrant à l’une des plus grandes voix de la chanson française.

S.Baron