Semaine de la Préhistoire !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
mercredi 9 septembre 2026 · Musée de Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
Semaine de la Préhistoire ! 9 – 12 septembre Musée de Saint-Dizier Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00
Atelier jeune public – Street Préhistoire (à MUSE)
Mercredi 9 septembre 2026 – 14h
Atelier jeune public – Sur réservation au 09 72 10 50 53
Viens créer ton animal préhistorique version street art ! Et si Cro
Magnon était le premier graffeur ? En s’inspirant des techniques de la
Préhistoire, découvre les liens entre l’art pariétal de nos ancêtres et
l’art urbain contemporain.
Conférence – La grotte de Lascaux (Espace coeur de ville)
Vendredi 11 septembre 2026 – 18H30
Gratuit – sans réservation
Lascaux est sans aucun doute la grotte préhistorique ornée la plus
célèbre du monde. Ses peintures restent fascinantes. Ce chef
d’œuvre de l’humanité se dévoile progressivement, grâce aux travaux
pluridisciplinaires des spécialistes. Aujourd’hui, dans l’état actuel de
nos connaissances, que pouvons-nous observer, analyser et tenter
de saisir à l’étude de ces images peintes au Paléolithique supérieur ?
Atelier adulte – Sculpture animale (au Musée)
Samedi 11 septembre 2026 – 14h
Gratuit, sur réservation au 03 25 07 31 50
À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux, Pascale
Rousselot, artiste céramiste, propose aux participants de s’exercer à la sculpture
en réalisant un
Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]
Plongez au cœur de la Préhistoire ! À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la Grotte de Lascaux, le 12 septembre 1940, redécouvrez son histoire à travers une conférence et des ateliers. ateliers atelierpédagogique
Service communication
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