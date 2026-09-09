Semaine de la Préhistoire !, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Semaine de la Préhistoire ! 9 – 12 septembre Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Atelier jeune public – Street Préhistoire (à MUSE)

Mercredi 9 septembre 2026 – 14h

Atelier jeune public – Sur réservation au 09 72 10 50 53

Viens créer ton animal préhistorique version street art ! Et si Cro

Magnon était le premier graffeur ? En s’inspirant des techniques de la

Préhistoire, découvre les liens entre l’art pariétal de nos ancêtres et

l’art urbain contemporain.

Conférence – La grotte de Lascaux (Espace coeur de ville)

Vendredi 11 septembre 2026 – 18H30

Gratuit – sans réservation

Lascaux est sans aucun doute la grotte préhistorique ornée la plus

célèbre du monde. Ses peintures restent fascinantes. Ce chef

d’œuvre de l’humanité se dévoile progressivement, grâce aux travaux

pluridisciplinaires des spécialistes. Aujourd’hui, dans l’état actuel de

nos connaissances, que pouvons-nous observer, analyser et tenter

de saisir à l’étude de ces images peintes au Paléolithique supérieur ?

Atelier adulte – Sculpture animale (au Musée)

Samedi 11 septembre 2026 – 14h

Gratuit, sur réservation au 03 25 07 31 50

À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la grotte de Lascaux, Pascale

Rousselot, artiste céramiste, propose aux participants de s’exercer à la sculpture

en réalisant un

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Plongez au cœur de la Préhistoire ! À l’occasion de l’anniversaire de la découverte de la Grotte de Lascaux, le 12 septembre 1940, redécouvrez son histoire à travers une conférence et des ateliers. ateliers atelierpédagogique

Service communication