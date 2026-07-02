Barbe Noire Le Touquet-Paris-Plage
samedi 31 octobre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Barbe Noire
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Samedi 31 octobre 2026 à 20h
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
Orchestre symphonique du Touquet, les choristes du Touquet
Opéra création d’Amboise Divaret
Billetterie
• à partir de 20 € (tarif unique)
• 10 € (13–18 ans)
• Gratuit (moins de 12 ans)
Réservation
• En ligne
• Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage
• Sur place (1h avant le concert) .
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Barbe Noire Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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