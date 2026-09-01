Informations pratiques

Fénétrange

Barbecue au feu de bois

Cour du château Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Barbecue au feu de bois, dans la cadre du festival de Fénétrange et des Journées du Patrimoine. payant, réservation indispensable sur la billetterie en ligne, cliquer sur le concert de Joël Grare.Adultes

23 .

Cour du château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Wood-fired barbecue, as part of the Fénétrange Festival and Heritage Days. Admission fee applies; reservations are required via the online ticket office—click on the Joël Grare concert.

L’événement Barbecue au feu de bois Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD