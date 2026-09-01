Barbecue au feu de bois Fénétrange
dimanche 20 septembre 2026 · Fénétrange
Informations pratiques
Fénétrange
Barbecue au feu de bois
Cour du château Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Barbecue au feu de bois, dans la cadre du festival de Fénétrange et des Journées du Patrimoine. payant, réservation indispensable sur la billetterie en ligne, cliquer sur le concert de Joël Grare.Adultes
23 .
Cour du château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com
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English :
Wood-fired barbecue, as part of the Fénétrange Festival and Heritage Days. Admission fee applies; reservations are required via the online ticket office—click on the Joël Grare concert.
L’événement Barbecue au feu de bois Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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