Informations pratiques

Fénétrange

Sortie nature la nature la nuit les papillons de nuit

Départ Cour du Château Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Même en automne, la nuit foisonne de vie ! Venez découvrir la diversité des papillons nocturnes, leur mode de vie et leur rôle majeur dans les écosystèmes. Animation proposée par Sylvain Lethuillier, du bureau d’études Ecolor et de la Société Lorraine d’Entomologie. Animation annulée en cas de conditions météo défavorables (pluie, vent, froid). Places limitées sur réservation au bureau du Festival de Fénétrange par téléphone. Entrée libreTout public

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Départ Cour du Château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Even in the fall, the night is teeming with life! Come discover the diversity of moths, their way of life, and their major role in ecosystems. Event led by Sylvain Lethuillier, from the Ecolor research firm and the Lorraine Entomological Society. Event canceled in case of unfavorable weather conditions (rain, wind, cold). Limited seating; reservations required by phone at the Fénétrange Festival office. Free admission

L’événement Sortie nature la nature la nuit les papillons de nuit Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD