Spectacle musical Battements d’ailes sur le fleuve Fénétrange

Informations pratiques

Fénétrange

Spectacle musical Battements d’ailes sur le fleuve

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les oiseaux et les fleuves ont en commun de traverser les paysages depuis les montagnes jusqu’à la mer ; les uns par les airs, les autres en creusant leurs sillons dans la terre au prix de mille méandres. Un tel périple recèle un monde sonore insoupçonné, source d’inspiration où les frontières s’estompent.

Ici les sons glanés au fil de l’eau, diffusés en quadriphonie par l’audio-naturaliste Boris Jollivet, se mêlent dans une polyphonie sauvage aux musiques imitatives du compositeur-percussionniste Joël Grare. Les révélations se succèdent le rappel et le rêve des abeilles, le chant des reines, la berceuse du crapaud accoucheur, le cri de l’araignée loup, les mandibules d’une chenille de bombyx grignotant une feuille en sont quelques exemples. Le réalisme sonore cède la place à un nouveau folklore imaginaire minéral, végétal et animal pour mieux célébrer cette ode à la nature la faune et la flore. Spectacle adapté au jeune public à partir de 6 ans.Enfants

25 .

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Birds and rivers have in common the fact that they traverse the landscape from the mountains to the sea; some through the air, others by carving their paths through the earth, winding their way through a thousand meanders. Such a journey evokes an unsuspected world of sound, a source of inspiration where boundaries blur.

Here, the sounds gathered along the water’s flow—broadcast in quadraphonic sound by audio-naturalist Boris Jollivet—blend into a wild polyphony with the imitative music of composer-percussionist Jo%EBl Grare. One revelation follows another: the call and dream of bees, the song of the queen bees, the lullaby of the midwife toad, the cry of the wolf spider, and the mandibles of a silkworm caterpillar nibbling on a leaf are just a few examples. Sonic realism gives way to a new imaginary folklore—mineral, plant, and animal—to better celebrate this ode to nature, fauna, and flora. A show adapted for young audiences ages 6 and up.

L’événement Spectacle musical Battements d’ailes sur le fleuve Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD