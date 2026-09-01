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AGENDA · Fénétrange

Messe du festival Fénétrange

dimanche 20 septembre 2026 · Fénétrange

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Collégiale Saint Rémi
Ville
57930 Fénétrange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Fénétrange

Messe du festival

Collégiale Saint Rémi Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Traditionnelle Messe du festival avec Ivan Terekhanov aux orgues historiques Wegmann. Entrée libreTout public
0  .

Collégiale Saint Rémi Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48  fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Traditional Festival Mass featuring Ivan Terekhanov on the historic Wegmann organ. Free admission

L’événement Messe du festival Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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