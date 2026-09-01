Informations pratiques

Fénétrange

Messe du festival

Collégiale Saint Rémi Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Traditionnelle Messe du festival avec Ivan Terekhanov aux orgues historiques Wegmann. Entrée libreTout public

0 .

Collégiale Saint Rémi Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Traditional Festival Mass featuring Ivan Terekhanov on the historic Wegmann organ. Free admission

L’événement Messe du festival Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD