Messe du festival Fénétrange
dimanche 20 septembre 2026 · Fénétrange
Informations pratiques
Fénétrange
Messe du festival
Collégiale Saint Rémi Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Traditionnelle Messe du festival avec Ivan Terekhanov aux orgues historiques Wegmann. Entrée libreTout public
0 .
Collégiale Saint Rémi Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com
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English :
Traditional Festival Mass featuring Ivan Terekhanov on the historic Wegmann organ. Free admission
L’événement Messe du festival Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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