Sortie nature Balade à la découverte des chauves-souris Fénétrange
samedi 19 septembre 2026 · Fénétrange
Informations pratiques
Fénétrange
Sortie nature Balade à la découverte des chauves-souris
Départ Cour du Château Fénétrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Animation proposée par David Auperman, bénévole au Conservatoire des sites Lorrains. Animation annulée en cas de conditions météo défavorables. Places limitées sur réservation au bureau du Festival de Fénétrange. Entrée libre.Tout public
0 .
Départ Cour du Château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com
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English :
Event led by David Auperman, a volunteer with the Conservatoire des sites Lorrains. Event canceled in case of unfavorable weather conditions. Limited seating; reservations required at the Fénétrange Festival office. Free admission.
L’événement Sortie nature Balade à la découverte des chauves-souris Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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