Informations pratiques

Fénétrange

Sortie nature Balade à la découverte des chauves-souris

Départ Cour du Château Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Animation proposée par David Auperman, bénévole au Conservatoire des sites Lorrains. Animation annulée en cas de conditions météo défavorables. Places limitées sur réservation au bureau du Festival de Fénétrange. Entrée libre.Tout public

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Départ Cour du Château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

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English :

Event led by David Auperman, a volunteer with the Conservatoire des sites Lorrains. Event canceled in case of unfavorable weather conditions. Limited seating; reservations required at the Fénétrange Festival office. Free admission.

L’événement Sortie nature Balade à la découverte des chauves-souris Fénétrange a été mis à jour le 2026-08-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD