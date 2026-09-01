Barbecue de la rentrée Marlenheim
vendredi 11 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Barbecue de la rentrée
1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 23:30:00
Date(s) :
2026-09-11
L’Association des commerçants et artisans de la Porte du Vignoble vous invite à sa traditionnelle Fête de la Rentrée, le vendredi 11 septembre 2026, à partir de 18 h, sur le parvis de la Mairie de Marlenheim.
Avec la participation de l’Association des Parents d’Élèves des écoles de Marlenheim et de Nordheim.
Au programme château gonflable, animations et jeux pour les enfants, ainsi que des animations musicales parents-enfants proposées par Anim’Time.
Restauration et buvette sur place saucisses grillées, knacks et desserts.
Entrée gratuite
Venez fêter la rentrée avec vos enfants et n’oubliez pas d’inviter vos voisins ! .
1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 57 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Barbecue de la rentrée Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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