Informations pratiques

Marlenheim

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du Château

rue du Château Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construit au XVIIIe siècle à l’emplacement de la cour domaniale de l’abbaye d’Andlau devenue par la suite siège de baillage, le château fut acheté par le Grand Séminaire en 1835. L’évêque de Strasbourg installa alors la Petite Sorbonne , une école supérieure de théologie destinée à former l’élite du clergé diocésain. Le château est aujourd’hui une maison de retraite pour les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé.

Visite libre de 9h00 à 18h00 0 .

rue du Château Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 54 06

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du Château Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble