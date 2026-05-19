Informations pratiques

Marlenheim

Les rendez-vous de la forme Marche nordique

2 rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 13:45:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Marche Nordique.

Sur inscription auprès de la Mairie.

Organisé par la Ville de Marlenheim. 0 .

2 rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 06 52 80 mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Les rendez-vous de la forme Marche nordique Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble