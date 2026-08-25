Journées Européennes du Patrimoine exposition P’tit Musée Marlenheim
samedi 19 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Journées Européennes du Patrimoine exposition P’tit Musée
1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition sur les 50 ans de jumelage entre les communes de Marlenheim et de Bouillante en Guadeloupe.
Venez partager avec vos vécus, souvenirs de vos relations avec nos amis de Bouillante Ramenez vos photos. Venez partager un verre de planteur avec nous ! 0 .
1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 54 06 blanchfr@orange.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition P’tit Musée Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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