Informations pratiques

Marlenheim

Exposition sur les 50 ans de jumelage

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition sur les 50 ans de jumelage entre les communes de Marlenheim et Bouillante en Guadeloupe

Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h, à l’Espace Culturel et Touristique de Marlenheim.

Venez partager avec nous vos vécus, souvenirs t vos relatons avec nos amis de Bouillante.

Ramenez vos photos !

Venez partager un verre de planteur avec nous.

Organisé par le Comité de Jumelage. 0 .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 73 40 cj.marlenheim@gmail.com

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English :

L’événement Exposition sur les 50 ans de jumelage Marlenheim a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble