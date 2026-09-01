AGENDA · Marlenheim
Formation aux gestes de premiers secours Marlenheim
samedi 12 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Formation aux gestes de premiers secours
1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Places limitées sur inscription.
Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale. .
1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59 mairie@marlenheim.fr
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English :
L’événement Formation aux gestes de premiers secours Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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