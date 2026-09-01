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AGENDA · Marlenheim

Formation aux gestes de premiers secours Marlenheim

samedi 12 septembre 2026 · Marlenheim

Formation aux gestes de premiers secours Marlenheim

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
1 Place de la Liberté
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marlenheim

Formation aux gestes de premiers secours

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Places limitées sur inscription.
Organisée par le Centre Communal d’Action Sociale.   .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59  mairie@marlenheim.fr

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English :

L’événement Formation aux gestes de premiers secours Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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