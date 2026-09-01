Reprise des cours de fitness Marlenheim
lundi 14 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Reprise des cours de fitness
2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-15
Le lundi 14 septembre de 18h à 19h renforcement bien-être et le mardi 16 septembre de 19h à 20h renforcement dynamique.
Au centre culturel et sportif Les Roseaux .
Organisé par le Club de Gymnastique Féminine de Marlenheim.
Contact Mme Anne Grollmund 06 71 73 88 44 .
2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 73 88 44
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English :
L’événement Reprise des cours de fitness Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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