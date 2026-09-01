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AGENDA · Marlenheim

Reprise des cours de fitness Marlenheim

lundi 14 septembre 2026 · Marlenheim

Reprise des cours de fitness Marlenheim

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
2 a rue de l'Usine
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marlenheim

Reprise des cours de fitness

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :
2026-09-14 2026-09-15

Le lundi 14 septembre de 18h à 19h renforcement bien-être et le mardi 16 septembre de 19h à 20h renforcement dynamique.
Au centre culturel et sportif Les Roseaux .
Organisé par le Club de Gymnastique Féminine de Marlenheim.

Contact Mme Anne Grollmund 06 71 73 88 44   .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 73 88 44 

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English :

L’événement Reprise des cours de fitness Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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