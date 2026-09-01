Informations pratiques

Marlenheim

Reprise des cours

2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Reprise des cours de Qi Gong, pilates, Yoga, Gasquet, Halta Yoga, Stretching et Gym Santé.

Organisé par l’Association Bien-être et Culture de la Porte du Vignoble. .

2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72

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English :

L’événement Reprise des cours Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble