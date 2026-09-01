UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marlenheim

Reprise des cours Marlenheim

lundi 14 septembre 2026 · Marlenheim

Reprise des cours Marlenheim

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Adresse
2a rue de l'Usine
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marlenheim

Reprise des cours

2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Reprise des cours de Qi Gong, pilates, Yoga, Gasquet, Halta Yoga, Stretching et Gym Santé.
Organisé par l’Association Bien-être et Culture de la Porte du Vignoble.   .

2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Reprise des cours Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Marlenheim (Bas-Rhin)