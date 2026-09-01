AGENDA · Marlenheim
Reprise des cours Marlenheim
lundi 14 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Reprise des cours
2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Reprise des cours de Qi Gong, pilates, Yoga, Gasquet, Halta Yoga, Stretching et Gym Santé.
Organisé par l’Association Bien-être et Culture de la Porte du Vignoble. .
2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 89 26 72
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English :
L’événement Reprise des cours Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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