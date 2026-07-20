Barbecue de l’été et bal Connangles
samedi 1 août 2026 · Connangles
Informations pratiques
Connangles
Barbecue de l’été et bal
Salle des fêtes Connangles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Soirée festive organisée par ALAD’IN autour d’un apéritif musical animé par Enzo et Patrice dès 18h suivi de grillades à 19h (entrée libre) et d’un bal disco gratuit . Buvette.
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Salle des fêtes Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 92 37 56
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English :
Festive evening organizedby ALAD’IN, featuring a musical cocktail hour hosted by Enzo and Patrice starting at 6 p.m., followed by a barbecue at 7 p.m. (free admission) and a free disco dance party. Refreshments available.
L’événement Barbecue de l’été et bal Connangles a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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