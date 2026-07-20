Informations pratiques

Connangles

Barbecue de l’été et bal

Salle des fêtes Connangles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée festive organisée par ALAD’IN autour d’un apéritif musical animé par Enzo et Patrice dès 18h suivi de grillades à 19h (entrée libre) et d’un bal disco gratuit . Buvette.

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Salle des fêtes Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 92 37 56

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English :

Festive evening organizedby ALAD’IN, featuring a musical cocktail hour hosted by Enzo and Patrice starting at 6 p.m., followed by a barbecue at 7 p.m. (free admission) and a free disco dance party. Refreshments available.

L’événement Barbecue de l’été et bal Connangles a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay