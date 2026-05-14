Barbecue des chasseurs de Bournel Salle des fêtes Bournel

Bournel

Barbecue des chasseurs de Bournel

Salle des fêtes Place de la Mairie Bournel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La société de chasse de Bournel vous attend nombreux pour un repas convivial.

Au menu potage, assiette gourmande, grillades de sanglier & gratin dauphinois, salade, fromage, dessert.

Café et vin compris.

Pensez à apporter vos assiettes et couverts !

La société de chasse de Bournel vous attend nombreux pour un repas convivial.

Au menu potage, assiette gourmande, grillades de sanglier & gratin dauphinois, salade, fromage, dessert.

Café et vin compris.

Pensez à apporter vos assiettes et couverts ! .

Salle des fêtes Place de la Mairie Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 66 24

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English : Barbecue des chasseurs de Bournel

The Bournel hunting club invites you to join us for a convivial meal.

Menu: soup, gourmet plate, grilled wild boar & gratin dauphinois, salad, cheese, dessert.

Coffee and wine included.

Please bring your own plates and cutlery!

L’événement Barbecue des chasseurs de Bournel Bournel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides