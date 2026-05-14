Barbecue des chasseurs de Bournel Salle des fêtes Bournel
Barbecue des chasseurs de Bournel Salle des fêtes Bournel samedi 6 juin 2026.
Bournel
Barbecue des chasseurs de Bournel
Salle des fêtes Place de la Mairie Bournel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La société de chasse de Bournel vous attend nombreux pour un repas convivial.
Au menu potage, assiette gourmande, grillades de sanglier & gratin dauphinois, salade, fromage, dessert.
Café et vin compris.
Pensez à apporter vos assiettes et couverts !
La société de chasse de Bournel vous attend nombreux pour un repas convivial.
Au menu potage, assiette gourmande, grillades de sanglier & gratin dauphinois, salade, fromage, dessert.
Café et vin compris.
Pensez à apporter vos assiettes et couverts ! .
Salle des fêtes Place de la Mairie Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 37 66 24
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English : Barbecue des chasseurs de Bournel
The Bournel hunting club invites you to join us for a convivial meal.
Menu: soup, gourmet plate, grilled wild boar & gratin dauphinois, salad, cheese, dessert.
Coffee and wine included.
Please bring your own plates and cutlery!
L’événement Barbecue des chasseurs de Bournel Bournel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Coeur de Bastides
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