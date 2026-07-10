Barbecue Guinguette Restaurant La Sterne Auray
vendredi 10 juillet 2026 · Restaurant La Sterne · Auray
Informations pratiques
Auray
Barbecue Guinguette
Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Soirée Jazz avec Oyster Way
Un déjeuner au soleil, un dîner tout en douceur
Au Best Western Auray Hôtel du Loch, la terrasse du restaurant La Sterne vous invite à profiter pleinement des beaux jours.
Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse du lieu et savourez une cuisine gourmande, fraîche et de saison
Une carte pleine de saveurs
Un cadre agréable pour profiter de l’été
Une atmosphère douce et conviviale
Un moment à partager en famille, entre amis ou à deux
Pour un déjeuner ensoleillé, un dîner d’été ou simplement l’envie de profiter d’un bon repas en terrasse, notre équipe vous accueille avec le sourire. .
Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 48 33
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English :
L’événement Barbecue Guinguette Auray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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