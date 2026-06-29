Rendez-vous des Co’Peint d’Art Place de la Pompe Auray vendredi 17 juillet 2026.

Auray

Rendez-vous des Co’Peint d’Art

Place de la Pompe (derrière l’hôtel de ville) Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-09-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Auray regorge de nombreux artistes aux talents incroyables. Et cela fait plus de 16 ans que ces derniers se réunissent tous les étés. Pour découvrir leur activité et leur méthode de travail.

Les rendez-vous des CoPeint D’arts mêlent professionnels et amateurs, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Vous pourrez retrouver une quinzaine d’artistes peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs à travers l’exposition des CoPeint d’Arts ! .

Place de la Pompe (derrière l’hôtel de ville) Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Rendez-vous des Co’Peint d’Art Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon