Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris

Barbès Cello Club

STAGE DE VIOLONCELLE à destination des violoncellistes étudiant-es, professionnel-les ou non (à partir du 2ème cycle ou équivalent)

9 – 10 – 11 – 12 JUILLET 2025

PARIS 18

AVEC

– LE DUO BRADY (MICHÈLRE PIERRE ET PAUL COLOMB) : VIOLONCELLE

– MAGALI DUCLOS : YOGA

– SANDRINE OSMAN : LUTHIÈRE

« Avec le Barbès Cello Club, nous souhaitons proposer un stage transversal, un espace de musique et de violoncelle où différentes pratiques se rencontrent pour se nourrir les unes avec les autres, du répertoire classique et contemporain au jazz en passant par le travail autour de la voix, de l’improvisation et de l’écriture musicale. Nous porterons également une attention toute particulière au corps, notre premier instrument car nous pensons qu’une posture ergonomique et une conscience aiguisée des sensations du corps sont les premiers pas vers une technique saine, une meilleure conscience rythmique et une interprétation libérée.

Nous sommes également très heureux-se d’accueillir la luthière Sandrine Osman qui nous parlera de son métier et proposera un moment autour du réglage, une pratique qui peut parfois sembler nébuleuse aux instrumentistes, et qui est pourtant essentielle pour jouer sur un instrument qui soit au maximum de ses possibilités. »

Le Duo Brady

Stage de violoncelle transversal ; Crédits : © Le Ponton des Arts

Planning prévisionnel

Jeudi JOUR 1 : cours particulier + ateliers collectifs + cours de yoga

– Vendredi JOUR 2 : cours particulier + ateliers collectifs + cours de yoga

– Samedi JOUR 3 : cours particulier + ateliers collectifs + cours de yoga

– Dimanche JOUR 4 : raccord + concert de fin de stage

Biographies

Duo Brady, duo de violoncelles constitué de Michèle Pierre et Paul Colomb ; Crédits : © Zoé Cavaro



Michèle Pierre s’épanouit au violoncelle aussi bien sur les scènes classiques et contemporaines que celles du jazz ou des musiques actuelles. Michèle débute le violoncelle au conservatoire du Havre et le jazz au JUPO avant d’intégrer la classe de Philippe Muller au CNSM de Paris.

Elle fonde le Duo Brady avec le violoncelliste Paul Colomb, duo au style unique inspiré des musiques actuelles. Le duo est lauréat Jazz Migration 2025.

En 2020, elle conçoit un nouveau programme solo autour de sa pièce Axone. elle invite les compositrices Seongmi Kim et Fiona Monbet à écrire pour son violoncelle et sa voix. Le disque, sorti en mars 2023, fait partie des « Sélection album »du journal Le Monde. Elle se produit également en sonate avec Romain Louveau, en soliste avec l’ensemble Miroirs Etendus, ou aux côtés de Fiona Monbet, le Sacre du Tympan.

Paul Colomb est diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de François Salque.

Le premier album de ses compositions, « Bleue Quintet » paraît en 2024 sur le label Mirare à l’occasion de la Folle Journée de Nantes. Le Bleue Quintet se produit en France, en Suisse et au Japon.

Il fait également partie du Duo Brady et du trio [Elles] avec Sandra Nkaké et Jî Drû Il se produit et enregistre des disques aux côté de Daniel Mille, Jean-Louis Trintignant, Murcof, Hélène Bohy, Tribe From The Ashes, New, la Comédie Musicale Improvisée… Paul se produit sur les quatre continents et enseigne, à la Bangalore School of Music en Inde en 2012. Il intervient régulièrement — aux côtés des Concerts de Poche et du Ponton des Arts, association dont il est co- directeur artistique.

Magali Duclos, professeure de yoga postural ; Crédits : © Armen Doneyan – La Semaine Classique du Lavoir

Magali Duclos fait connaissance dès son plus jeune âge avec la danse et le yoga. Formée en danse au conservatoire et par son père au Yoga, elle est titulaire d’un Diplôme d’enseignement (DE) en danse.

Elle est danseuse professionnelle depuis 2001 et chorégraphe depuis 2004.

Elle a dansé pour de nombreuses compagnies dont le centre national chorégraphique de Créteil (Mourad Merzouki, Dans l’Opéra « les Indes Galantes » de Clement Cogitore…

Suite à des blessures dues à son métier de danseuse, elle développe une pratique mêlant danse et Yoga pour une bonne récupération physique. Elle intervient en tant qu’enseignante de Yoga à l’Opera de Paris, à la Juste Debout School, pour Weight Watchers, ou encore dans sa salle à Romainville (93) pour tout type de publics.

Formée en Angleterre à l’Ecole Internationale de Lutherie de Newark, Sandrine Osman en sort diplômée en 2006.

Elle poursuit son apprentissage auprès de Brice Dupin de Saint Cyr à New York puis d’Amnon Weinstein à Tel Aviv.

En 2007, investie auprès de l’association Luthiers Sans Frontières, elle participe à une mission de formation auprès de luthiers à Cuba.

Elle poursuit son apprentissage en stage auprès de Pierre Barthel à Paris avant d’intégrer l’Atelier en 2008.

Sa formation complète alliée à son plaisir de travailler avec les musiciens lui permettent d’aborder aussi bien la fabrication que la restauration, l’entretien des instruments ou les réglages de sonorités.

Informations pratiques

le stage est à destination des étudiant-es en violoncelle des établissement d’enseignement artistiques (CMA, CRD, CNSM, écoles privées) à partir du 2e cycle, des violoncellistes professionnels souhaitant s’ouvrir à d’autres pratiques (improvisation, écriture musicale, travail du looper…) ainsi que des violoncellistes non professionnel-les ayant une pratique régulière du violoncelle.

les cours individuels sont dédiés au répertoire choisi par le ou la stagiaire.

les cours de yoga ont pour objectif de présenter des exercices, postures et étirements pour prévenir ou apaiser d’éventuelles douleurs liées à la pratique instrumentale. Ils seront aussi l’occasion de travailler la technique instrumentale. Un moment dédié à la gestion du trac et à la respiration est également prévu.

des espaces de travail seront mis à la disposition des stagiaires, sous réserve des places disponibles.

La participation à l’ensemble des quatre jours et l’ensemble des activités est requise (sauf pour certains cours collectifs, qui nécessiteront la constitution de différents groupes de travail.

Stage de violoncelle transversal avec le Duo Brady ; Crédits : © Le Ponton des Arts

Pour s’inscrire

Rendez-vous sur www.lepontondesarts.com ou demandez le formulaire en écrivant à lepontondesarts@gmail.com

Important :

Votre participation au stage sera soumise à une sélection et validée par mail courant mai. En effet, nous n’avons malheureusement pas les moyens d’accueillir plus de douze stagiaires.

Pour information, les mêmes ateliersque ceux du Barbès Cello Club sont organisés une à deux fois par mois par notre structure, tout au long de l’année. Ils sont ouverts à tous les niveaux, débutants compris. Pour ces ateliers, il suffit de s’y inscrire, il n’ y a pas de candidature préalable. Par ailleurs, Michèle Pierre et Paul Colomb donnent des cours particuliers et organisent des ateliers particuliers sur demande pour des groupes à effectif réduits. Toutes les infos sur leur site.

Le Barbès Cello Club est stage de violoncelle imaginé par le Duo Brady mélangeant répertoire classique, contemporain, jazz et pratique du yoga postural.

Du jeudi 09 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

payant

Les repas et l’hébergement ne sont pas pris en charge.

Les versements sont échelonnés sur demande.

*Tarif pour 4 jours : 300 euros

Tarif réduit pour les personnes non imposables : 240 euros

Possibilité d’une bourse sur critères sociaux allouée par Le Ponton des Arts (prise en charge de la totalité des frais d’inscription). Cette bourse ne pourra être allouée qu’à une seule personne.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T09:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

https://www.lepontondesarts.com/barbès-cello-club lepontondesarts@gmail.com



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