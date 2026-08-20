Barbu – Portnawak, Théâtre Rue de Belleville, Nantes
lundi 26 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Barbu – Portnawak 26 – 28 octobre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique
12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T16:00:00+01:00 – 2026-10-26T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T10:30:00+01:00 – 2026-10-28T11:30:00+01:00
Le frère et la sœur Barbu, c’est un peu comme si Mortelle Adèle et Gaston Lagaffe grandissaient dans la même chambre.
Et ils ont encore tant de choses à raconter après leur premier spectacle qu’ils vous invitent à nouveau, bien décidés à vider entièrement leur coffre à jouets pour vous présenter un show à l’américaine fait maison : Portnawak !
Mais cette fois, ils seront sages, promis, car c’est bientôt l’heure d’aller au lit…
Pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents
Un spectacle des Productions Hirsutes
De et avec Julien et Little Barbu
Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/barbu/ »}]
Le frère et la sœur Barbu vous invitent, bien décidés à vider entièrement leur coffre à jouets pour vous présenter un show à l’américaine fait maison : Portnawak ! Cette fois ils seront sages promis..
production Hirsutes
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