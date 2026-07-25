Barbu – Portnawak Théâtre Rue de Belleville Nantes
mardi 27 octobre 2026 · Théâtre Rue de Belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 10:30 – 11:30
Gratuit : non 12€ Jeune Public, En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
Le frère et la sœur Barbu, c’est un peu comme si Mortelle Adèle et Gaston Lagaffe grandissaient dans la même chambre.Et ils ont encore tant de choses à raconter après leur premier spectacle qu’ils vous invitent à nouveau, bien décidés à vider entièrement leur coffre à jouets pour vous présenter un show à l’américaine fait maison : Portnawak !Mais cette fois, ils seront sages, promis, car c’est bientôt l’heure d’aller au lit… Pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parentsUn spectacle des Productions HirsutesDe et avec Julien et Little Barbu
Théâtre Rue de Belleville Nantes 44100
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