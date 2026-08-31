Barcella Chaumont
jeudi 15 octobre 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Barcella
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Tout public
Par Ulysse Maison d’artistes
Durée 1h40
A partir de 8 ans
En trio, Barcella revisite ses chansons et en dévoile de nouvelles, dans une forme plus intime et sensible.
Porté par une énergie musicale entre chanson et pop, son univers, à la fois tendre, humoristique et parfois mordant, séduit par son style singulier et son goût des mots.
Chant et guitare ?:?Barcella
Piano ?:?Philippe Billoin
Batterie ?:?Frantxoa Erreçarret
Production ?:?Ulysse maison d’artistes
Photo ?:?Tergnier .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Barcella Chaumont a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)
- La Corrida festive du JHM 2026 Chaumont 12 septembre 2026
- Foire aux livres de Chaumont Chaumont 12 septembre 2026
- Visite commentée du dimanche exposition Un voyage illustré en Ukraine Chaumont 13 septembre 2026
- Les Deux Pêcheurs, Le Nouveau Relax, Chaumont 13 septembre 2026
- SOS numérique Chaumont 17 septembre 2026