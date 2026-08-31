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AGENDA · Chaumont

Barcella Chaumont

jeudi 15 octobre 2026 · Chaumont

Barcella Chaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Adresse
Le Nouveau Relax
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Chaumont

Barcella

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Tout public
Par Ulysse Maison d’artistes
Durée 1h40
A partir de 8 ans

En trio, Barcella revisite ses chansons et en dévoile de nouvelles, dans une forme plus intime et sensible.
Porté par une énergie musicale entre chanson et pop, son univers, à la fois tendre, humoristique et parfois mordant, séduit par son style singulier et son goût des mots.

Chant et guitare ?:?Barcella
Piano ?:?Philippe Billoin
Batterie ?:?Frantxoa Erreçarret
Production ?:?Ulysse maison d’artistes
Photo ?:?Tergnier   .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Barcella Chaumont a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne de Chaumont

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