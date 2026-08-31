Informations pratiques

Chaumont

Barcella

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Tout public

Par Ulysse Maison d’artistes

Durée 1h40

A partir de 8 ans

En trio, Barcella revisite ses chansons et en dévoile de nouvelles, dans une forme plus intime et sensible.

Porté par une énergie musicale entre chanson et pop, son univers, à la fois tendre, humoristique et parfois mordant, séduit par son style singulier et son goût des mots.

Chant et guitare ?:?Barcella

Piano ?:?Philippe Billoin

Batterie ?:?Frantxoa Erreçarret

Production ?:?Ulysse maison d’artistes

Photo ?:?Tergnier .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Barcella Chaumont a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne de Chaumont