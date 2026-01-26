Barcella en concert Pagaille

Ouzouer-sur-Loire

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

2026-12-04

C’est avec une JOIE majuscule que Barcella vous donne rendez-vous pour une nouvelle parenthèse enchantée.

Après une tournée intime et acoustique pour fêter ses 10 ans de carrière, avoir prêté sa plume à quelques beaux succès populaires (Zaz, Fréro Delavega, Claudio Capéo), Barcella a dévoilé en 2023 Mariposa , son 5e album, sans doute le plus intime, écorché. Si sa malice et sa délicatesse demeurent, la note générale s’y pare d’une sorte de mélancolie souriante. Il nous attire dans ses territoires imaginaires où la poésie est reine, baignés de vents et de lumières. On y trouve le soleil au-dessus des nuages. Mariposa signifie papillon en espagnol, parce qu’un papillon renaît. Tout un symbole ! .

(Concert debout)

-Dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully – 12 .

+33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

