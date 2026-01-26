L’école de musique invite le dimanche Quatre musiciens et la musique de chambre

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 11:00:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

Date(s) :

2026-12-06

4 musiciens, lauréats des plus prestigieux conservatoires, se réunissent pour un moment de musique de chambre. Ensemble, ils proposent un programme varié, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire classique & trouvailles musicales, dans une interprétation à la fois fidèle et personnelle.

Avec Aurélie R. (flûte traversière) se distingue par son jeu tout en nuance, une sonorité chaleureuse et une grande rigueur musicale ; Guillaume P. (violon) s’est illustré sur de nombreuses scènes par son jeu expressif et sa maîtrise technique ; Maxime A. (piano) reconnu pour son toucher raffiné et son interprétation profonde du répertoire classique et moderne et Antoine Bento (piano) connu en tant que directeur de l’école de musique, également musicien.

– Dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully – .

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 05 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’école de musique invite le dimanche Quatre musiciens et la musique de chambre Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-26 par OT SULLY-SUR-LOIRE