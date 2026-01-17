Jeux vidéo en balade Ouzouer-sur-Loire
Jeux vidéo en balade Ouzouer-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Ouzouer-sur-Loire
Jeux vidéo en balade
Ouzouer-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez les jeux vidéos proposés dans les médiathèques du Val de Sully. .
Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeux vidéo en balade Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE
À voir aussi à Ouzouer-sur-Loire (Loiret)
- L’école de musique invite le dimanche une quête sonore moderne autour des musiques actuelles Ouzouer-sur-Loire 7 juin 2026
- Jeux vidéo en balade, Ouzouer-sur-Loire 20 juin 2026
- L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé Ouzouer-sur-Loire 27 juin 2026
- Week-end Jeux Vidéo Ouzouer-sur-Loire 14 novembre 2026
- Barcella en concert Pagaille Ouzouer-sur-Loire 4 décembre 2026