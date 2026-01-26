Week-end Jeux Vidéo Ouzouer-sur-Loire

Week-end Jeux Vidéo

Que vous soyez débutant ou confirmé, de 7 à 97 ans, prenez part à l’aventure avec le réseau des bibliothèques du Val de Sully. Le jeu vidéo est aujourd’hui un médium culturel à part entière. Ces deux jours seront l’occasion de découvrir sa richesse, de jouer ensemble, de créer de partager. Vous connaissez dorénavant les temps forts de ce week-end jeux en libre accès, tournois, ateliers de création, découverte de jeux, rencontres… et aussi l’opportunité de découvrir l’équipe du réseau des médiathèques dans une autre ambiance. Comme en 2025, un espace de jeux de société sera installé à l’Opus. Programme complet à découvrir sur le portail des médiathèques.

– Organisé par le réseau des bibliothèques. Avec 2Lives et Ludo Créabrique. Dans le cadre du Programme Culturturel du Val de Sully. – .

73 Rue de l'Écu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire

