L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé Ouzouer-sur-Loire

L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

De 10h-12h atelier fabrication d’instruments par l’artiste Nicolas Bras. Fabriquer votre propre instrument de musique à partir de tuyaux de PVC en abordant les notions d’acoustique, de bricolage et de pratique musicale. (A partir de 7 ans).

De 15h-17h atelier de création musicale à partir des instruments créés le matin en vue d’une mini restitution (mêmes participants que le matin).

A 18h restitution de l’orchestre recyclé suite aux ateliers, lecture du livre ayant inspiré ce projet par les bibliothécaires et mise en musique par l’orchestre junior de l’école de musique.

* Le p’tit + le dimanche 28 juin à 18h concert-spectacle Bricologie par Nicolas Bras à Germigny-des-Prés, dans le cadre des concerts de l’Oratoire (+d’infos programme culturel & agenda en ligne). .

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

