Barnum jeunesse Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Barnum jeunesse

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Lecture

Faites Lire ! accueille un espace dédié aux jeunes enfants. Retrouvez les médiathèques du Mans pour des lectures et comptines pour explorer l’imaginaire des tout-petits.

Du 3 au 4 oct. Barnum Jeunesse au salon Faites-Lire au Mans

À faire en famille .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Barnum jeunesse Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72