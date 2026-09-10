Barnum jeunesse Médiathèque Aragon Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Barnum jeunesse
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Lecture
Faites Lire ! accueille un espace dédié aux jeunes enfants. Retrouvez les médiathèques du Mans pour des lectures et comptines pour explorer l’imaginaire des tout-petits.
Du 3 au 4 oct. Barnum Jeunesse au salon Faites-Lire au Mans
À faire en famille .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Barnum jeunesse Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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