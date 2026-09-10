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AGENDA · Le Mans

Barnum jeunesse Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Barnum jeunesse

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Lecture
Faites Lire ! accueille un espace dédié aux jeunes enfants. Retrouvez les médiathèques du Mans pour des lectures et comptines pour explorer l’imaginaire des tout-petits.

Du 3 au 4 oct. Barnum Jeunesse au salon Faites-Lire au Mans
À faire en famille   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Barnum jeunesse Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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