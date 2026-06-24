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Barocco-Tango Rue du Châteai Le Poët-Laval

Barocco-Tango Rue du Châteai Le Poët-Laval mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Rue du Châteai
Adresse
Amphithéâtre du Centre d'Art ( vieux village)
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
10 10

Le Poët-Laval

Barocco-Tango

Rue du Châteai Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:15:00

Date(s) :
2026-07-15

Un air de Tango avant le Match . Un belle soirée au coeur du vieux village de La Folia de Marin Marais au grands noms de la musique sud-américaine, de Piazzolla, Gardel et d’autres . David Louwerse violoncelle Guillaume Hodeau bandonéon
  .

Rue du Châteai Amphithéâtre du Centre d’Art ( vieux village) Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A Tango Tune Before the Game. A lovely evening in the heart of the old village of La Folia de Marin Marais, featuring the great names of South American music—Piazzolla, Gardel, and others. David Louwerse on cello—Guillaume Hodeau on bandoneon

L’événement Barocco-Tango Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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