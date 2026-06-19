Le Poët-Laval

Loto en plein air

Place du Village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

De nombreux lots à gagner. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie/vent/canicule

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Place du Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 nicole.blanc5@wanadoo.fr

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English :

Many prizes to be won. The event will be moved to the community hall in case of rain, wind, or a heat wave.

L’événement Loto en plein air Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux