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Loto en plein air Le Poët-Laval

Loto en plein air Le Poët-Laval jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
Place du Village
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Le Poët-Laval

Loto en plein air

Place du Village Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

De nombreux lots à gagner. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie/vent/canicule
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Place du Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12  nicole.blanc5@wanadoo.fr

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English :

Many prizes to be won. The event will be moved to the community hall in case of rain, wind, or a heat wave.

L’événement Loto en plein air Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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