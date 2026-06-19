Loto en plein air Le Poët-Laval
Loto en plein air Le Poët-Laval jeudi 16 juillet 2026.
Le Poët-Laval
Loto en plein air
Place du Village Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
De nombreux lots à gagner. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie/vent/canicule
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Place du Village Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 47 38 12 nicole.blanc5@wanadoo.fr
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English :
Many prizes to be won. The event will be moved to the community hall in case of rain, wind, or a heat wave.
L’événement Loto en plein air Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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