Barvecue solidaire Place Franck Chassaigne Barsac
dimanche 23 août 2026 · Place Franck Chassaigne · Barsac
Informations pratiques
Barsac
Barvecue solidaire
Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La Société Saint Vincent de Paul, en partenariat avec le Secours Catholique, la Paroisse de Langon et le CCAS, vous invite à partager un moment de convivialité et de partage autour d’un repas festif à 12h dans le jardin de la Mairie (entrée côté place Franck Chassaigne) .
Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 22 01
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English : Barvecue solidaire
L’événement Barvecue solidaire Barsac a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud
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