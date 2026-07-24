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Barvecue solidaire Place Franck Chassaigne Barsac

dimanche 23 août 2026 · Place Franck Chassaigne · Barsac

Barvecue solidaire Place Franck Chassaigne Barsac

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place Franck Chassaigne
Adresse
Jardin de la mairie
Ville
33720 Barsac
Département
Gironde
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Barsac

Barvecue solidaire

Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

La Société Saint Vincent de Paul, en partenariat avec le Secours Catholique, la Paroisse de Langon et le CCAS, vous invite à partager un moment de convivialité et de partage autour d’un repas festif à 12h dans le jardin de la Mairie (entrée côté place Franck Chassaigne)   .

Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 22 01 

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English : Barvecue solidaire

L’événement Barvecue solidaire Barsac a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud

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