Barvecue solidaire Place Franck Chassaigne Barsac

Informations pratiques

Barsac

Barvecue solidaire

Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La Société Saint Vincent de Paul, en partenariat avec le Secours Catholique, la Paroisse de Langon et le CCAS, vous invite à partager un moment de convivialité et de partage autour d’un repas festif à 12h dans le jardin de la Mairie (entrée côté place Franck Chassaigne) .

Place Franck Chassaigne Jardin de la mairie Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 22 01

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English : Barvecue solidaire

L’événement Barvecue solidaire Barsac a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud