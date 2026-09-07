BASALTE, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

BASALTE Vendredi 23 octobre, 19h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T19:00:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T19:00:00+02:00 – 2026-10-23T20:00:00+02:00

Basalte est un solo de danse qui explore le lien entre mémoire, technologie et mouvement. Dans un futur proche, une machine enregistre des données chorégraphiques pour préserver la danse. Basalte met en tension la rigueur mathématique de la capture et la sensibilité du corps vivant. Inspirée de la pierre volcanique du même nom, symbole d’un mouvement brûlant figé dans la matière, cette création prolonge la recherche de Sandra Français sur la mémoire du geste à travers la capture du mouvement.

La Cie Éléphante vous invite à découvrir un extrait long de ce spectacle et de poursuivre par un échange avec la chorégraphe.

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/745357-les-rendez-vous-de-la-creation-basalte-extrait-long-action-culturelle »}]

Rendez-vous de la création – « BASALTE » chorégraphié par Sandra Français (Cie Éléphante) danse arts numérique

Jean Michel Melat Couhet