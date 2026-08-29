Basket Landes vs La Tronche Meylan Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Basket Landes vs La Tronche Meylan

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Match dans le cadre de la Boulangère Wonderligue (championnat de France de Basket-Ball féminin) .

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com

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English : Basket Landes vs La Tronche Meylan

L’événement Basket Landes vs La Tronche Meylan Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan