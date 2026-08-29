Basket Landes vs LDLC Asvel Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Basket Landes vs LDLC Asvel

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Match dans le cadre de la Boulangère Wonderligue (championnat de France de Basket-Ball féminin) .

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03 contact@basket-landes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Basket Landes vs LDLC Asvel

L’événement Basket Landes vs LDLC Asvel Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan