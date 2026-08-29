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Basket Landes vs Sopron Vilnius Poznan Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan

mercredi 21 octobre 2026 · Espace François Mitterrand · Mont-de-Marsan

Basket Landes vs Sopron Vilnius Poznan Espace François Mitterrand Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Espace François Mitterrand
Adresse
610, rue de la Ferme du Conte
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Basket Landes vs Sopron Vilnius Poznan

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 19:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Match dans le cadre de l’Euroleague féminine (Championnat d’Europe)   .

Espace François Mitterrand 610, rue de la Ferme du Conte Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 55 03  contact@basket-landes.com

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English : Basket Landes vs Sopron Vilnius Poznan

L’événement Basket Landes vs Sopron Vilnius Poznan Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan

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