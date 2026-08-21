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Basket santé, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

vendredi 11 septembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay

Basket santé, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Complexe sportive Jean Guilloud
Adresse
25 Route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Sur inscription

Basket santé 11 septembre – 16 octobre, les vendredis Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:00:00+02:00

Pas besoin de courir vite, de sauter haut ni de connaître toutes les règles : chacun bouge à son rythme, dans une ambiance détendue et conviviale.
Restons actifs !
Curieux ?
Le plus simple, c’est encore de s’inscrire

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Un rendez-vous santé… avec un ballon entre les mains !

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