Basket santé, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay
vendredi 11 septembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay
Informations pratiques
Basket santé 11 septembre – 16 octobre, les vendredis Complexe sportive Jean Guilloud Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:00:00+02:00
Pas besoin de courir vite, de sauter haut ni de connaître toutes les règles : chacun bouge à son rythme, dans une ambiance détendue et conviviale.
Restons actifs !
Curieux ?
Le plus simple, c’est encore de s’inscrire
Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 15 39 04 »}, {« type »: « email », « value »: « vincentc.sbb@gmail.com »}]
Un rendez-vous santé… avec un ballon entre les mains !
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