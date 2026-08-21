Basket santé, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Basket santé 11 septembre – 16 octobre, les vendredis Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T10:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T10:00:00+02:00

Pas besoin de courir vite, de sauter haut ni de connaître toutes les règles : chacun bouge à son rythme, dans une ambiance détendue et conviviale.

Restons actifs !

Curieux ?

Le plus simple, c’est encore de s’inscrire

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 15 39 04 »}, {« type »: « email », « value »: « vincentc.sbb@gmail.com »}]

Un rendez-vous santé… avec un ballon entre les mains !