Marché de Noël, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Marché de Noël Dimanche 22 novembre, 09h30 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T09:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T09:30:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Le Noyau 2 Bessenay, l’association des commerçants et artisans du village, vous donne rendez-vous le dimanche 22 novembre 2026 à la Salle Jean Guilloud pour une nouvelle édition de son Marché de Noël.

Tout au long de la journée, venez découvrir une sélection d’artisans, créateurs et producteurs locaux, soigneusement choisis pour la qualité de leur savoir-faire et l’originalité de leurs créations. Vous y trouverez de nombreuses idées cadeaux, des décorations, des produits gourmands et des créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Des animations, des démonstrations, la présence du Père Noël et une offre de restauration proposée par les commerçants de Bessenay viendront rythmer cette journée festive, pensée pour toute la famille.

Notre ambition est de faire de ce marché un véritable moment de partage, de convivialité et de valorisation des talents locaux, tout en mettant à l’honneur l’esprit de Noël au cœur de notre village.

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « noyau2bessenay@gmail.com »}]

Le Marché de Noël de Bessenay réunit artisans, créateurs et producteurs locaux dans une ambiance conviviale. Idées cadeaux, gourmandises, animations et magie de Noël pour toute la famille !