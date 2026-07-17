Vogue de Bessenay, Place du Marché, Bessenay

Informations pratiques

Vogue de Bessenay 28 – 31 août Place du Marché Rhône

Gratuit (hors attractions foraines)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-31T12:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

Manèges, bals, concours, animations et convivialité seront au rendez-vous pour petits et grands.

Au programme :

Bal des vogueurs (vendredi et samedi soir)

Buvette des classes en 7

Concours de pétanque

Concours interclasses de boule lyonnaise

Manèges et attractions pendant toute la durée de la vogue.

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis et perpétuer une tradition qui rassemble les générations au cœur de Bessenay !

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Pendant quatre jours, Bessenay vivra au rythme de sa traditionnelle vogue !