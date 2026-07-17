Vogue de Bessenay, Place du Marché, Bessenay
vendredi 28 août 2026 · Place du Marché · Bessenay
Informations pratiques
Vogue de Bessenay 28 – 31 août Place du Marché Rhône
Gratuit (hors attractions foraines)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-31T12:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00
Manèges, bals, concours, animations et convivialité seront au rendez-vous pour petits et grands.
Au programme :
Bal des vogueurs (vendredi et samedi soir)
Buvette des classes en 7
Concours de pétanque
Concours interclasses de boule lyonnaise
Manèges et attractions pendant toute la durée de la vogue.
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis et perpétuer une tradition qui rassemble les générations au cœur de Bessenay !
Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Pendant quatre jours, Bessenay vivra au rythme de sa traditionnelle vogue !
À voir aussi à Bessenay (Rhône)
- Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay 5 août 2026
- Nuit des Étoiles à Bessenay, Chapelle de Ripan, Bessenay 20 août 2026
- Repas de la Vogue, Place du Marché, Bessenay 28 août 2026
- Les Bigarreaux, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay 5 septembre 2026
- Foulée Bessenoise 2026, Place du Marché, Bessenay 6 septembre 2026