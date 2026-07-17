UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bessenay

Vogue de Bessenay, Place du Marché, Bessenay

vendredi 28 août 2026 · Place du Marché · Bessenay

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Place du Marché
Adresse
Place du Marché, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Gratuit (hors attractions foraines)

Vogue de Bessenay 28 – 31 août Place du Marché Rhône

Gratuit (hors attractions foraines)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-31T12:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

Manèges, bals, concours, animations et convivialité seront au rendez-vous pour petits et grands.
Au programme :
Bal des vogueurs (vendredi et samedi soir)
Buvette des classes en 7
Concours de pétanque
Concours interclasses de boule lyonnaise
Manèges et attractions pendant toute la durée de la vogue.

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis et perpétuer une tradition qui rassemble les générations au cœur de Bessenay !

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Pendant quatre jours, Bessenay vivra au rythme de sa traditionnelle vogue !

À voir aussi à Bessenay (Rhône)