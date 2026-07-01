Nuit des Étoiles à Bessenay, Chapelle de Ripan, Bessenay

Informations pratiques

Nuit des Étoiles à Bessenay Jeudi 20 août, 18h00 Chapelle de Ripan Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:59:00+02:00

Fin : 2026-08-20T18:00:00+02:00 – 2026-08-20T22:59:00+02:00

L’association Amis du Patrimoine et de l’Environnement organise la Nuit des Étoiles le jeudi 20 août 2026 à Bessenay, sur le site de la chapelle de Ripan.

La soirée débutera par un pique‑nique partagé à partir de 18h00 (chacun apporte son repas), suivi d’une conférence sur l’astronomie à 20h00.

À la nuit tombée, place à l’observation du ciel : constellations, planètes, étoiles filantes et Voie lactée, accompagnées par des passionnés d’astronomie.

L’animation est gratuite, avec inscription recommandée sur HelloAsso via le QR code de l’affiche ou le lien de l’événement.

Chapelle de Ripan Route de Chapelle, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ape-amis-du-patrimoine-et-de-l-environnement/evenements/nuit-des-etoiles-2026 »}]

Pique-nique, conférence et observation du ciel