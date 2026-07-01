Foulée Bessenoise 2026, Place du Marché, Bessenay
dimanche 6 septembre 2026 · Place du Marché · Bessenay
Informations pratiques
Foulée Bessenoise 2026 Dimanche 6 septembre, 09h00 Place du Marché Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00
Envie de challenge, de nature et de convivialité ? Rendez-vous à Bessenay le dimanche 6 septembre 2026 pour la Foulée Bessenoise.
Que vous soyez coureur confirmé, amateur de beaux parcours ou parent d’un petit sportif, il y en a pour tous les âges : 20 km à partir de 18 ans, 10 km à partir de 16 ans et des courses enfants.
Venez partager un moment sportif et solidaire, avec 1 € reversé à l’association “Un espoir pour Kévan” à chaque inscription.
Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://in.inscriptions-terrederunning.com/la-foulee-bessenoise-2026?currentPage=select-competition »}]
Courses nature 20 km, 10 km et enfants
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