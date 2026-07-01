AGENDA · Bessenay
Les Bigarreaux, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay
samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay
Informations pratiques
Les Bigarreaux Samedi 5 septembre, 15h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône
Sur inscription pour la soirée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00
Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
20 ans de passion sportive
À voir aussi à Bessenay (Rhône)
- Bessenay en fête 2026, Place du Marché, Bessenay 4 juillet 2026
- Concours de Pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay 5 août 2026
- Nuit des Étoiles à Bessenay, Chapelle de Ripan, Bessenay 20 août 2026
- Foulée Bessenoise 2026, Place du Marché, Bessenay 6 septembre 2026