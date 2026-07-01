Les Bigarreaux, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Les Bigarreaux Samedi 5 septembre, 15h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Sur inscription pour la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

20 ans de passion sportive