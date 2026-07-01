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Les Bigarreaux, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

samedi 5 septembre 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay

Les Bigarreaux, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Complexe sportive Jean Guilloud
Adresse
25 Route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Sur inscription pour la soirée

Les Bigarreaux Samedi 5 septembre, 15h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Sur inscription pour la soirée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:30:00+02:00

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
20 ans de passion sportive

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