Repas de la Vogue, Place du Marché, Bessenay

Informations pratiques

Repas de la Vogue 28 – 30 août Place du Marché Rhône

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-30T00:00:00+02:00 – 2026-08-30T01:00:00+02:00

Dans le cadre de la Vogue de Bessenay 2026, les classes en 7 vous donnent rendez-vous le vendredi 28 août à partir de 19h, sur la place du village, pour partager un moment convivial autour d’un jambon à la broche accompagné de son gratin dauphinois.

Au menu : plat, fromage et dessert, dans une ambiance festive avec buvette et bal tout au long de la soirée.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 août via le QR Code figurant sur l’affiche, par courriel ou par téléphone auprès des organisateurs.

Et pour prolonger la fête, une buvette et un bal vous attendent également le samedi soir.

Venez nombreux lancer ensemble les festivités de la Vogue 2026 !

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/classe-en-7-de-bessenay/evenements/repas-vogue-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 50 97 20 »}, {« type »: « email », « value »: « classeen7bessenay@gmail.com »}]

Les classes en 7 vous invitent ! À participer… :)