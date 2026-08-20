Concours de pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

Informations pratiques

Concours de pétanque Samedi 12 septembre, 13h30 Boulodrome de Bessenay Rhône

Participation 12€ par équipe, inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Bonne humeur garantie, repas ouvert à tous le soir… et surtout, n’oubliez pas vos boules !