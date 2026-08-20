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Concours de pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

samedi 12 septembre 2026 · Boulodrome de Bessenay · Bessenay

Concours de pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Boulodrome de Bessenay
Adresse
25 route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Participation 12€ par équipe, inscription sur place

Concours de pétanque Samedi 12 septembre, 13h30 Boulodrome de Bessenay Rhône

Participation 12€ par équipe, inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Bonne humeur garantie, repas ouvert à tous le soir… et surtout, n’oubliez pas vos boules !

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