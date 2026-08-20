AGENDA · Bessenay
Concours de pétanque, Boulodrome de Bessenay, Bessenay
samedi 12 septembre 2026 · Boulodrome de Bessenay · Bessenay
Informations pratiques
Concours de pétanque Samedi 12 septembre, 13h30 Boulodrome de Bessenay Rhône
Participation 12€ par équipe, inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Boulodrome de Bessenay 25 route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Bonne humeur garantie, repas ouvert à tous le soir… et surtout, n’oubliez pas vos boules !
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