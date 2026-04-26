Bassem Youssef à Paris à la Salle Pleyel avec “The Belly of The Beast” Salle Pleyel Paris
Bassem Youssef à Paris à la Salle Pleyel avec “The Belly of The Beast” Salle Pleyel Paris lundi 22 juin 2026.
Figure incontournable de la satire contemporaine, il s’est fait connaître pour son regard critique sur les médias et la politique. Dans ce spectacle en anglais, il propose un stand-up à la fois drôle et percutant, mêlant anecdotes personnelles et analyse de l’actualité internationale.
Avec un style unique et une écriture affûtée, Bassem Youssef explore les contradictions du monde moderne avec ironie et lucidité. Son humour, accessible et intelligent, séduit un public international toujours plus large.
L’humoriste et satiriste international Bassem Youssef se produira à Paris le 22 juin 2026 à la Salle Pleyel avec son spectacle (en anglais non sous-titré) “The Belly of The Beast”, dans le cadre de sa tournée mondiale.
Le lundi 22 juin 2026
de 20h00 à 23h00
payant
à partir de 52,5 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00
Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
https://www.gdp.fr/fr/artistes/bassem-youssef
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